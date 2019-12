Matanzas calienta la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, Cuba. – El equipo de Matanzas tensó más la pugna por el liderazgo clasificatorio en la Serie Nacional, aunque la sentencia puede dictarse hoy, al igual que el dueño del cuarto boleto a semifinales.

Las Tunas puede ganar la vanguardia con una victoria sobre los matanceros, y además un revés de los camagüeyanos en su doble cita con los santiagueros; mientras que un éxito de Industriales sobre Cienfuegos le brindará a los capitalinos su cupo a la postemporada.

Este lunes Matanzas venció 9 carreras por 5 a Las Tunas con jonrones de Erisbel Arruebarruena y Yurisbel Gracial, este último con su segundo bambinazo en igual número de partidos jugados tras su ingreso en la Serie Nacional de Béisbol.

Santiago de Cuba mantuvo sus complicadas opciones al vencer 8 anotaciones por 3 a Camagüey, con vuelacercas de Yoelkis Guibert y Luis Guzmán; los orientales necesitan otras 2 victorias, y que Industriales resbale 3 veces contra Cienfuegos.

