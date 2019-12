Maratón en Trinidad

Sancti Spíritus, Cuba. – A puro maratón festejará la familia atlética trinitaria, en Sancti Spíritus, el advenimiento del aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Lo mismo sobre ruedas que a pie, por las calles de la Villa Patrimonio de la Humanidad, trinitarios, espirituanos en general, invitados o todo el que lo desee, celebrarán los días 26 y 27 de diciembre la liberación de la ciudad por tropas del Directorio Revolucionario y el Ejército Rebelde.

Con el apoyo del proyecto Marabana-Maracuba acontecerá el certamen, cuyo cronograma establece el 26 como fecha para los patinadores, profesionales y aficionados, con una carrera de velocidad desde las 2:00 p.m.

Una jornada después, desde las 8:00 a.m., se desarrollará la media maratón de 21 kilómetros, y poco después será la popular de tres kilómetros que cerrará otra lid sobre patines.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.