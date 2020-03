Luchadoras cubanas sacan pasaje olímpico a Tokio

La Habana, Cuba.- Luego de la ausencia en la pasada cita, la lucha femenina cubana regresa a los Juegos Olímpicos en Tokio gracias a Yusnelis Guzmán, Lianna Montero y Yudaris Sánchez, finalistas del torneo clasificatorio con sede en la ciudad canadiense de Ottawa.

Yusnelis aseguró este sábado la plaza en la división de 50 kilogramos, al vencer en semifinales por 6-4 a la colombiana Carolina Castillo, y en la misma instancia de los 53 kilos, Lianna derrotó por 6-0 a la mexicana Zeltzin Hernández.

5-0 ante la peruana Yanet Sovero le dio a Yudaris el pase a la final de los 68 kilos, que como el resto no se celebró por la ausencia de una de las competidoras.

En la división de 76 kilos, Milaymis Marín quedó fuera de la cita olímpica; hoy buscarán sus cupos 6 cubanos en el estilo libre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.