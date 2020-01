Leslie Amat debutará en Copa Panamericana

La Habana, Cuba. – La triatleta cubana y esperanza olímpica para Tokio, Leslie Amat dará sus primeras brazadas en el 2020 en la playa de Puerto Cortés, Honduras, durante la primera Copa Panamericana del año que organiza la entidad continental.

Según los promotores la marina apenas tiene oleaje y el trayecto es plano y rápido, el mismo que los participantes deberán recorrer en tres vueltas en bicicleta y realizar la carrera en ida y vuelta.

Leslie pugnará igualmente por unidades camino a Tokio en las Copas Panamericanas de La Habana, en Febrero próximo; y en Marzo en Costa Rica, terminará su periplo el 29 de marzo en Uruguay.

En el año olímpico el triatlón desarrollará 7 eventos de la Serie Mundial para coronar a los nuevos monarcas en la Gran Final de Edmonton en agosto, todos previstos antes de los juegos de Tokio.

