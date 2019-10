Lesión aleja a Oscar Luis Colás del Premier 12

La Habana, Cuba. – La Dirección Nacional de Béisbol anunció la salida de Oscar Luis Colás del equipo Cuba al Premier 12, debido a la extensión del tratamiento por una fractura en la falange media de su mano izquierda; le sustituye el santiaguero Yoelkis Guibert.

En lo juegos de comodines de la serie Nacional de Béisbol hoy es turno para Sancti Spíritus y Matanzas, los últimos como anfitriones y urgidos de ganar, pues un triunfo de los spirituanos les brindaría el pase a la segunda fase; Yamichel Pérez debe abrir por los espirituanos y Yoanny Yera por los matanceros.

Este lunes Industriales tomó ventaja en el otro duelo de repechaje; como visitante le ganó 10 carreras por 3 a Granma, éxito para Vladimir Baños, mientras que Andy Rodríguez lanzó las dos últimas entradas.

La mala defensa granmenses hundió la labor de Lázaro Blanco, torturada luego por jonrones de Dayron Blanco y Jorge Alomá; por los derrotados conectaron vuelacercas Carlos Benítez y Guillermo García.

