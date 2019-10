Lanzador Vladimir García jugará con Matanzas

Matanzas, Cuba. – El cambio de Géiser Cepeda por Vladimir García, uno de los integrantes del equipo Cuba al Torneo Premier 12 obviado en la toma de refuerzos, destaca entre las novedades de Matanzas de cara a la segunda fase de la LIX Serie Nacional de Béisbol.

Armando Ferrer Ruz, mánager de los rojos, dijo en declaraciones exclusivas a la ACN que Cepeda se vio involucrado en una salida ilegal del país que imposibilita su continuidad en la actual contienda beisbolera.

El colectivo técnico estudia ahora las mejores opciones para sustituir a Vladimir mientras dure su participación en el Premier 12, pero casi seguro la decisión recaerá sobre un jardinero, enfatizó el debutante mentor, quien formara parte del cuerpo de dirección en los Henequeneros campeones (1989-1990 y 1990-1991).

Ferrer Ruz resaltó que con Cepeda se contaba para la novena regular, con vistas a la primera subserie ante las Avispas de Santiago de Cuba, pactada para iniciar el domingo venidero, en esta ciudad.

Sobre el inminente compromiso el avezado entrenador adelantó que Yosvani Torres, refuerzo de la occidental provincia de Pinar del Río, será el pícher abridor, mientras otros importados como Dainer Gálvez, Daviel Gómez y Alfredo Fadraga también podrían ver acción.

En relación con Ariel Sánchez, quien decidiera retirarse del conjunto después del primer desafío de comodines frente a los Gallos de Sancti Spíritus, y posteriormente quiso regresar, el director técnico explicó que se realizan los análisis pertinentes por parte de la comisión provincial.

Veo a los Cocodrilos con gran espíritu y posibilidades reales de avanzar a los playoff, pese a que muchos entendidos no nos dan entre los favoritos, sentenció Ferrer Ruz.

