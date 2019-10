La pelota al día

La Habana, Cuba. – Los campeones tuneros lograron el último cupo directo a la segunda fase de la Serie Nacional, al ganarles 3 carreras por 1 a los espirituanos, guiados desde la lomita por Yudiel Rodríguez y Carlos Juan Viera.

Los Leñadores concluyeron terceros, al igualar la producción de los cienfuegueros, a quienes dominaron en la subserie particular; a la par, Industriales superó a Villa Clara 7 por 5, y selló el más tenso panorama en la historia de los pareos hacia repechajes.

Igualados con 26 éxitos finalizaron Matanzas, Industriales, Granma y Sancti Spíritus, ubicados en ese orden del quinto al octavo lugar, según los cálculos para el desempate.

Desde este domingo inician los duelos por comodines a la segunda fase, donde avanzarán los que ganen dos partidos; matanceros y espirituanos comienzan su reto en la provincia central, mientras que habaneros y granmenses lo harán en oriente.

