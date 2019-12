La lucha cubana marcó el ritmo en el 2019

La Habana, Cuba. – Visto desde cualquier perspectiva, el cubano Mijaín López colocó a América Latina y el Caribe en la cúspide de la lucha mundial en el 2019, a solo meses de sus presentaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Aparte de los jugadores de la lucha greco-romana de la región, merecen menciones Ecuador, Venezuela y República Dominicana, que evidenciaron saltos cualitativos y enseñaron individualidades interesantes camino a próximos empeños.

No pocos calificativos deben terminar en la figura de Mijaín López, del estilo clásico, división 130 kilogramos, quien, sin exceso, alcanzó en Lima, su quinta medalla de oro en Juegos Panamericanos.

Con una tranquilidad pasmosa, el Gigante de Herradura, como le conocen, venció al venezolano Moisés Pérez, y demostró que sus aptitudes físicas y deportivas no merman a pesar del paso del tiempo.

