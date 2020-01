Jugadores cubanos podrían intervenir en béisbol de México

La Habana, Cuba. – Olmecas de Tabasco, perteneciente a la Liga Mexicana de Béisbol, club donde milita Roel Santos, anunció la inclusión de su primo Raico junto a César Prieto y Yoenny Yera en la nómina para la venidera temporada.

El periodista Carlos Durán de radio Reloj reporta que tal información aún no ha sido confirmada por las entidades cubanas responsables, pues restan las firmas oficiales, pero sin dudas resulta una buena pista hacia una excelente noticia.

Y según un informe de la periodista Elsa Ramos, Geisel Cepeda se incorporó a los entrenamientos de la preselección de Sancti Spíritus para la próxima Serie Nacional de Béisbol, esto a la espera de que le reduzcan la sanción recibida en octubre.

En tanto, Victor Vitaliano informa que el presidente del Comité Olímpico de Belice agradeció, en La Habana, el apoyo de Cuba en el desarrollo deportivo de su país. Desde el año 2004, entrenadores cubanos laboran en esa nación centroamericana.

