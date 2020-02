Judocas cubanos en la recta final hacia Tokio

La Habana. – Cuba enfrenta la recta final hacia los Juegos Olímpicos de Tokio con 6 judocas en zona de clasificación por rankings, proceso que cerrará en mayo próximo con el Máster de Doha, Qatar.

Según el sitio web de la Federación Internacional, los 6 cubanos con mayores posibilidades de boletos para la cita de la capital japonesa están liderados por Idalis Ortiz, en los más de 78 kilogramos, seguida por Iván Silva.

Ortiz encabeza los listados mundial y olímpico de su división, mientras que Silva ocupa el cuarto del orbe y segundo bajo los 5 aros.

Sin problemas para hacer el grado también aparecen Maylín del Toro de 63 kilos, Kaliema Antomarchi de 78 kilos, y por la vía del ranking mundial clasifican 18 judocas en las 14 divisiones convocadas, uno por país.

