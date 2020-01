Jornada de traslado de emociones en fase final de béisbol en Cuba

Cuba. – Aferrados a todo lo humanamente posible y pletóricos de emociones, los equipos finalistas de la Serie de Béisbol de Cuba viajan desde Matanzas hacia la provincia de Camagüey para dirimir el tramo de cierre del torneo.

En una travesía de aproximadamente 8 horas, los protagonistas recorrerán la distancia con el duelo 3-2 favorable a los Cocodrilos matanceros, quienes desperdiciaron este jueves una primera oportunidad de hacerse con el título, tras ceder ante los Toros camagüeyanos.

Borroto, tiene bastante clara su situación, porque anunció al lanzador derecho Yosimar Cousín como su abridor, y al también diestro Yariel Rodríguez en el papel de relevista.

Por su parte, Ferrer se mostró dubitativo y no mencionó ningún nombre para el comienzo del sexto choque, aunque maneja cuatro opciones, Jonder Martínez, Noelvis Entenza, Yosvani Torres y Freddy Asiel Álvarez.

