Integran preselección a la Serie Nacional Béisbol

Pinar de Río, Cuba. – A propósito de la 60 Serie Nacional de Béisbol cuyo comienzo está fijado para el venidero mes de abril, en Pinar del Río se hizo una preselección de jugadores de donde saldrán definitivamente los peloteros que defenderán los colores verde, blanco y amarillo.

En todas las posiciones aparecen figuras muy reconocidas como el receptor Ober Peña, y entre los jugadores de cuadro estarán William Saavedra y Pedro Luis Dueñas, y como jardineros Reinier León y Lázaro Emilio Blanco.

Además de realizar el preseleccionado pinareño para la 60 Serie Nacional de Béisbol y ante la proximidad del campeonato nacional, las autoridades del INDER asumen un programa de mantenimiento en el estadio Capitán San Luis.

Posteriormente la preselección vueltabajera será depurada y se quedarán en ella los que en verdad se hayan ganado el puesto en el equipo.

