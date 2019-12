Inicia Copa Nacional de Ciclismo de Mountain Bike en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – La segunda Copa Nacional de Ciclismo de Mountain Bike, comenzó en la central provincia cubana de Sancti Spíritus, con la participación de corredores de los territorios de Villa Clara, Holguín y La Habana.

En el certamen promovido por el sectorial del Instituto Cubano de Deportes, participan 60 pedalistas de 9 clubes, y está dedicado al 61 aniversario del triunfo de la Revolución cubana.

Se disputarán tres circuitos, este viernes de 25 kilómetros, mañana se corre por el premio de las alturas, también a 25 kilómetros, y el domingo, el circuito de la velocidad a 18 kilómetros por el título.

Se conoció además, que como parte de la preparación para el Clásico Nacional de Ciclismo Guantánamo-La Habana, en febrero próximo, Sancti Spíritus celebrará la novena edición de la carrera nacional Fabio Di Celmo contra el terrorismo.

