Industriales toma aliento en su difícil ruta beisbolera

La Habana, Cuba. – Este martes los equipos de Industriales y Las Tunas recuperaron el juego suspendido ayer, y los habaneros lograron evitar la barrida con pizarra de 9 a 3.

En el estadio Julio Antonio Mella, los Leones visitantes siempre tuvieron ventaja en el marcador, quebrando la apertura de Yoelkis Cruz; la victoria fue al expediente del primer relevista de los Azules, Yaniesky Duardo, tras la salida de Marcos Ortega.

Destacaron en la ofensiva capitalina Jorge Alomá y Yordanis Samón, este último con un vuelacerca incluido; por el ataque de los Leñadores asumió protagonismo Yosvany Alarcón, autor de un cuadrangular.

Ante el retraso en este partido, la Dirección Nacional de Béisbol decidió que la subserie entre Industriales y Matanzas, prevista a iniciar mañana, comience el jueves en una fecha en la cual realizarán dos partidos a 7 innings cada uno.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.