Industriales gana el último boleto a la segunda fase beisbolera

La Habana, Cuba. – Existen golpes insuperables, y así ganó Industriales el último boleto a la segunda fase de la Serie Nacional, noqueando 13 por 3 a Granma con una explosión de 9 anotaciones en el primer capítulo.

Tras una carrera inicial de los Alazanes, los Leones habaneros iniciaron el camino al triunfo con jonrón de Wilfredo Aroche, mientras que Oscar Valdés y Dayron Blanco asumían protagonismo en la cosecha, este último sumando un vuelacerca en el segundo inning.

Marcos Ortega mantuvo su apertura hasta el sexto episodio controlando a los orientales con 3 anotaciones, y en esa misma entrada marcaron una vez y otra en el séptimo para acuñar su pase.

Todo queda listo para la solicitud de los refuerzos, ejercicio que se efectuará mañana en Camagüey, sede del Juego de las Estrellas.

