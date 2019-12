Industriales avanza hacia la clasificación

La Habana, Cuba. – La alarma subió de volumen para los santiagueros, pues se extendió la racha de derrotas tras los dos tropiezos este sábado ante los tuneros; en la recuperación del sellado cayeron 16 por 11, víctimas de 6 jonrones.

En el choque correspondiente a la jornada, los tuneros vencieron a los santiagueros 5 carreras por cero; blanqueada con la firma de Carlos Juan Viera, apoyado en vuelacercas de Yosvany Alarcón y Rafael Viñales.

El refuerzo Yamichel Pérez sigue ganando brillo, pues logró su victoria 13 de la Serie Nacional de Béisbol en el éxito matancero 11 a 2 sobre Cienfuegos; guiaron el triunfo Eduardo Blanco, Jefferson Delgado y Erisbel Arruebaruena, este último con jonrón.

Industriales dominó a Camagüey 4 anotaciones por 3 con Erlys Casanova y Pedro Álvarez en la lomita; los capitalisnos ya se ubicaron en zona de clasificación igualados con los santiagueros en el cuarto lugar.

