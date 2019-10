Homenaje a maratonista en Marabana

La Habana, Cuba. – La epopeya de Félix de la Caridad Carvajal y Soto en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 perdura hasta nuestros días, al obtener el cuarto lugar allí, mejor resultado de un cubano en la historia de la maratón.

Por esa razón, el proyecto Marabana-Maracuba invita a los concurrentes a la cita pedestre del próximo 10 de noviembre, a llevar un silbato para imitar los pitidos con que el Andarín Carvajal realizaba sus carreras.

Este año se cumplen 115 años del histórico desempeño de quien fuera correo mambí en la Guerra de Independencia contra el yugo español, cartero y portero del hotel Inglaterra, entre otros oficios.

Justamente en la intersección de la calle San Rafael, parte del bulevar capitalino, y la avenida del Paseo del Prado, donde están el hotel Inglaterra y el Parque Central, ocurrirá la arrancada de Marabana 2019 a las 6:30 a. m. Allí también estará la meta.

