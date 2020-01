Guillermo Carmona será el nuevo director de Industriales

La Habana, Cuba. – Hace solo unos minutos en la Dirección Provincial de Deportes de la Habana se presentó a la prensa deportiva de la capital a Guillermo Carmona como nuevo director de Industriales para la venidera Serie Nacional.

El hasta hoy auxiliar y coach de tercera base de los azules, sustituye a Rey Vicente Anglada quien por voluntad propia se retira del cargo después de estar al mando del equipo en las últimas dos temporadas.

Carmona, de 58 años de edad, estuvo cuatro Series Nacionales al mando de los extintos Metropolitanos alcanzando el quinto puesto en una ocasión y luego se mantuvo tres años llevando las riendas de Industriales obteniendo un subcampeonato al caer en la final ante la llamada “aplanadora santiaguera” en la campaña de 1998-99.

En su carrera como director tiene un balance de 320 victorias con 234 derrotas y en post-temporadas archiva 20-19. Su experiencia en estas lides, inclinó la balanza a su favor ante otros candidatos de fuerza como el ex-pelotero Rudy Reyes, quien se estrenó como timonel en la serie provincial del año pasado conquistando el trofeo de campeón.

De esta manera, los directivos de este deporte en la provincia, saldan una deuda que tenían con él, cuando hace tres años le prometieron el cargo y a última hora le entregaron la dirección a Víctor Mesa, quien venía de entregar el mando en Matanzas luego de seis temporadas.

Anglada, antes de su partida, había declarado que Carmona era el más indicado para esa responsabilidad, opinión que al parecer también pesó en la designación final.

