Gran Maestro Quesada toma delantera en torneo de ajedrez

Villa Clara, Cuba. – La corona de Ajedrez de Cuba podría cambiar de dueño, luego del ascenso al liderazgo del Gran Maestro Yassel Quesada cuando faltan dos rondas para concluir el certamen con sede en Santa Clara.

Quesada con un Elo de 2 mil 588, aventaja por media unidad al campeón defensor Carlos Daniel Albornoz con 2 mil 566 de Elo, se medirán el miércoles en la última ronda que debe definir el ganador del certamen.

Ambos trebejistas marchaban igualados en la cima hasta la jornada de este lunes cuando Yassel Quesada le ganó al Gran Maestro Elier Miranda y Albornoz solamente pudo lograr el empate ante el Gran Maestro Omar Almeida.

En los desafíos de este martes del campeonato masculino de Ajedrez de Cuba, Quesada se enfrentará a al Maestro internacional Arnaldo Fernández; mientras Albornoz se medirá al también Maestro internacional William Hernández.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.