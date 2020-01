Garantizan en Matanzas buen desarrollo del Play off

Matanzas, Cuba.- Con diversas iniciativas acogen los matanceros el partido de béisbol entre los equipos de Los Toros y Los Cocodrilos, en el estadio Victoria de Girón, de esa urbe, tras el empate de ambos conjuntos en la última serie.

Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en el territorio, presidió los detalles organizativos para la movilización al coliseo que abrirá sus puertas a las 9 de la manaña de este martes.

Las empresas de Comercio y Gastronomía en Matanzas garantizan diversas ofertas para los presentes en el Play Off frente a Camagüey; al tiempo que Cimex, Palmares y Artex prevén la venta de alimentos y artesanías.

La historia recoge que el 14 de febrero de 1991 los Henequeneros derrotaron 11 carreras por 3 a los agramontinos, con Jorge Luis Valdés en la lomita y destaque ofensivo de Lázaro Junco y Julio Germán.

