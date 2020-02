Felicita Presidente del INDER a los profesores de Educación Física

La Habana, Cuba. – El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, Osvaldo Vento, felicitó a todos los profesores de Educación Física del país durante la Plenaria Provincial de esa materia en La Habana.

El encuentro efectuado en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, tiene como objetivo continuar perfeccionando de educación física en la Isla.

José Cedeño, director general de Educación Física y Deporte para Todos, informó que se puso de manifiesto la voluntad de impulsar la calidad de las clases y continuar la reparación y construcciones de instalaciones rusticas y de implementos deportivo.

La ocasión fue propicia para que el joven Lázaro Geosvany, de la Escuela Primaria René Fraga, del Municipio La Lisa, recibiera de manos del titular del Inder el Diploma que lo acredita como el Mejor Profesor de Educación Física en La Habana.

