Equipo Cuba en el grupo B del preolímpico de béisbol

La Habana, Cuba. – El Equipo Cuba quedó enrolado hoy en el grupo B del torneo preolímpico de América, que se jugará en Arizona, Estados Unidos, del 22 al 26 de marzo de 2020, en el cual también aparecen las escuadras de Colombia, Canadá y Venezuela.

Según el sorteo realizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) en medio de su tercer congreso que tiene por sede a Japón, la otra llave la integran Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua.

Este certamen otorgará un cupo directo para Tokio 2020 y dos boletos de cara el último torneo clasificatorio, que tendrá carácter intercontinental en Taipéi de China, del primero al 5 de abril.

Los ocupantes de los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, en la cual enfrentarán a los adversarios del otro grupo y, concluida la segunda etapa del campeonato, se definirá el orden que premiará al líder con el quinto cupo para la cita olímpica.

Además, los equipos que terminen en los lugares dos y tres, obtendrán boleto al clasificatorio intercontinental con asiento en Taipéi de China, al cual acudirán también Holanda, China, Australia y los anfitriones.

La selección cubana debutará el día 22 contra Venezuela, un día después enfrentará a Canadá y cierra la fase preliminar versus Colombia; entre el 25 y 26 está prevista la Súper Ronda.

En los pasados Juegos Panamericanos, el conjunto cubano perdió con dos de los integrantes de ese grupo B: Canadá y Colombia, además de ceder nuevamente ante los norteños en la ronda preliminar del Premier 12.

También cayó contra Venezuela, en un partido amistoso para este último certamen.

Ya tienen sus boletos olímpicos: Israel (ganador del clasificatorio de Europa-África), Corea del Sur y México, que los ganaron en el Premier 12 y los japoneses, por su condición de anfitriones.

(Tomado de la ACN)

