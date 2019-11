Equipo Cuba de béisbol arriba a sede del Premier 12

La Habana, Cuba. – La selección nacional de Cuba ya está en Corea del Sur, donde realizará mañana su último entrenamiento antes del debut en el Premier 12 frente a Canadá el 6 de noviembre.

En su último tope, el del revés ante Venezuela 12 carreras por 6, la ofensiva cubana mostró empuje guiada por DOS jonrones de Erisbel Arruebarruena, pero los lanzadores Vladimir García, Frank Madan y Yudier Rodríguez recibieron castigo, aunque ellos no deben estar entre los 7 máximos responsables desde la lomita.

En la Serie Nacional de Béisbol reinicia hoy la actividad, Camagüey recibe a Industriales, los matanceros, invictos en la segunda fase, visitan a los cienfuegueros; y los santiagueros llegan a la casa de los tuneros.

Los camagüeyanos están en la vanguardia con 33 éxitos, seguidos por Matanzas a una decisión; Santiago de Cuba y Las Tunas se batirán por mantener la tercera plaza; Cienfuegos está a un paso de ellos, y los habaneros en el último puesto a 6 de la cima.

