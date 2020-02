Equipo campeón de Matanzas parte hacia Nicaragua

Cuba. – La selección de Matanzas, monarca de la anterior Serie Nacional de Béisbol, partirá hacia Managua, capital de Nicaragua, donde jugará cuatro partidos amistosos contra equipos de ese país centroamericano.

Según está previsto, los Cocodrilos del mentor Armando Ferrer se medirán con la escuadra mayor nica los venideros días 14 y 16, en tanto el 15 disputarán un doble juego ante la selección sub 23 anfitriona.

Los yumurinos asistirán a Managua con varias figuras enroladas en las actuales preselecciones, de las cuales saldrán los equipos nacionales al torneo preolímpico de Arizona, y al premundial sub 23, en Honduras.

A su regreso de Nicaragua, el mentor matancero Armando Ferrer será incluido en la preselección nacional que se prepara para el torneo preolímpico estadounidense bajo las orientaciones del director camagüeyano Miguel Borroto.

