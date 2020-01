Entrenan avileños para Olimpiada Nacional de Floorball

Ciego de Ávila, Cuba. – Un grupo de atletas de Olimpiadas Especiales entrena en la escuela especial Celia Sánchez Manduley, de Ciego de Ávila, como parte de la preparación para competir en la I Olimpiada Nacional de Floorball.

Es la primera vez que en esa provincia es practicado ese juego, cuyo objetivo es introducir una pelota en la portería rival con un bastón ligero, precisó el Master Oscar Melo González, director técnico de Deportes del Subprograma Provincial de Olimpiadas Especiales.

El Floorball es parecida al hockey sobre piso y tiene entre sus características que los desafíos constan de dos tiempos de 15 minutos, con 5 jugadores y un portero sobre el terreno.

La selección que se imponga en este primer certamen nacional representará a Cuba en los XII Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en marzo del 2021.

