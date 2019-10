Entrena selección cubana de futsal

La Habana, Cuba. – La selección cubana de futsal, viajará el próximo 27 de octubre a Sao Paulo, Brasil, para efectuar una base de entrenamiento, y foguearse de cara al Torneo Premundial de Concacaf.

Clemente Reinoso, técnico de la preselección, confirmó la partida hacia el Gigante Sudamericano, donde los atletas permanecerán hasta el 5 de noviembre, y expresó que tendrán poco tiempo para buscar el acondicionamiento y la cohesión entre los jugadores recién llegados.

Este primer fogueo será muy importante para ver nuestro nivel competitivo y conocer del internacional, aseguró Reinoso poco antes de comenzar una sesión vespertina en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado.

Tenemos un grupo con un 50 por ciento de jugadores de nuevo ingreso y el resto con participación en eventos mundiales, por ello también resulta beneficiosa esta gira, detalló el estratega que buscará la sexta inclusión en campeonatos del orbe durante la cita de Lituania 2020.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.