Entregarán dorsales para corredores del Marabana

La Habana, Cuba. – El venidero día 22 comenzará en La Habana la entrega de dorsales a los corredores cubanos que participarán en la principal carrera de maratón de Cuba, Marabana 2019.

Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana-Maracuba, declaró que ese proceso concluirá el 30 de octubre en el coliseo de la Ciudad Deportiva, donde radican las oficinas de los organizadores.

Agregó que en el caso de los extranjeros recibirán sus dorsales del 7 al 9 de noviembre en el Hotel Parque Central, que ahora estará bastante ligado a ese evento en su versión 33, porque en las inmediaciones de esa instalación turística estará situada la salida y meta, por lo que no será frente al Capitolio como era tradicional.

Otra de las novedades es que la hora de arrancada está prevista para las 6 y 30 de la mañana, el 10 de noviembre, y no a las 7 ante meridiano.

