En pos de clasificación olímpica triatleta cubana

Costa Rica. – Leslie Amat, la principal triatleta cubana, competirá hoy en la Copa Panamericana y Campeonato Centroamericano y del Caribe en Costa Rica, jornada vital para sumar puntos al escalafón rumbo a las Olimpiadas del verano en Tokio, Japón.

Amat, la argentina Romina Biagioli y la colombiana Lina María Raga son las más fuertes aspirantes al boleto olímpico denominado nueva bandera, que se otorga a la mejor posicionada por continente, entre las que no hayan clasificado directamente.

Las tres triatletas se medirán en Playa Hermosa, en la categoría élite de una lid de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera.

El último tope de ellas fue en La Habana el domingo pasado, cuando Biagioli fue subcampeona en la Copa Panamericana y la cubana Amat superó a Raga. Hasta la fecha, Cuba no ha tenido representante en el triatlón de unos Juegos Olímpicos.

