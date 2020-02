Ecos del deporte cubano

Guiados por una excelente salida de Yosimar Cousín, los cubanos dominaron a Venezuela 5 por 0 en el Panamericano de Béisbol entre menores de 23 años, y hoy enfrentan a Nicaragua en pos de asegurar un boleto al Mundial.

La selección de Villa Clara recuperó el título nacional del softbol femenino, tras vencer a las anteriores campeonas de Granma 1 carrera por 0, éxito al aval de Anisley López, mientras el bronce correspondió a Santiago de Cuba.

El monarca del ajedrez cubano, Carlos Daniel Albornoz, logró este jueves su segundo triunfo en el Torneo Young Másters, en Suiza, lid dedicada a talentosos prospectos de ese deporte.

Los cubanos Juan Miguel Echevarría y Maikel Massó, especialistas en salto de longitud, participarán hoy en el mitin atlético de la ciudad noruega de Ulste-Invikn, incluido en el circuito invernal bajo techo.

