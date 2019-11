Dominan chilenos Torneo de Tenis de Mesa en La Habana

La Habana, Cuba. – Con la clasificación a 7 de las 9 finales del torneo por equipos, los chilenos dominan el Campeonato Latinoamericano Máster de Tenis de Mesa, en desarrollo desde el lunes y hasta este sábado en el capitalino Coliseo de la Ciudad Deportiva.

La delegación de Chile aseguró las medallas de oro y plata en las finales, con pareos entre equipos A y B del país austral, en una lid donde Cuba tendrá representantes en solo dos finales.

Los cubanos disputarán el título en las categorías masculinas de 40-44 años y 55-59 años, en ambos casos ante chilenos.

La competencia agrupa 10 categorías, nueve por edades entre 35 y 79 años y una absoluta, con más de 200 jugadores de 13 países, en el evento que cierra el calendario regional en 2019.

