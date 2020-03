Doce cubanos lucharan en Tokio

La Habana, Cuba. – El movimiento deportivo de Cuba elevó este domingo hasta una docena la cifra de gladiadores inscritos en los Juegos Olímpicos de Tokio, con los 3 boletos en el estilo libre conseguidos en el cierre del torneo clasificatorio continental celebrado en la ciudad canadiense de Ottawa.

Alejandro Valdés en la división de 65 kilogramos, Genadry Garzón en 74 y Reineris Salas en 97 aseguraron sus plazas al llegar a semifinales, y luego se coronaron por la no presentación de sus rivales en la final.

Sin cupos, pero con medallas de bronce quedaron Reineris Andreus en los 57 kilos y Yurieski Torreblanca en los 86, mientras que Ángel Pacheco cedió en su único combate en la máxima categoría.

La lucha cubana había conseguido en la cita 4 boletos en la modalidad grecorromana y 3 en la rama femenina, y asegurado otros 2 en el pasado Mundial del estilo clásico.

