Discóbola representará a Mayabeque en Congreso de la UJC

Mayabeque, Cuba. – La discóbola Melany del Pilar Matheus Morejón, fue elegida delegada directa al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que se celebrará el próximo mes de abril.

Más que un halago es un gran honor y responsabilidad representar a mis compañeros, y por ello me esforzaré para poner en mi voz sus tareas, preocupaciones y sobre todo nuestro compromiso de contribuir a la construcción de la Cuba nueva, dijo Melany del Pilar a los presentes.

El acto de presentación tuvo lugar en la plaza principal de la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, al cual acudieron estudiantes, trabajadores, directivos de la juventud comunista y el deporte.

La atleta mayabequense, campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, es la segunda del sistema deportivo en ser elegida de forma directa al Congreso de la UJC.

