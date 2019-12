Descendió Cuba al sexto lugar de los Panamericanos de Lima 2019

Cuba descendió al sexto lugar de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de los análisis antidopaje que generaron cambios en el medallero, cerrado oficialmente este jueves por el comité ejecutivo de Panam Sports.

Argentina accedió a otra medalla de oro y empató con Cuba con 33 títulos, pero el país austral obtuvo 34 preseas de plata y la nación caribeña 28.

En Lima, capital de Perú, fueron 15 los casos de dopaje detectados en un total de mil 652 muestras de orina y 253 de sangre.

Luego del proceso, mejoraron sus puestos varios cubanos como los tripulantes del bote con cuatro pares de remos cortos, Jorge Patterson, Reidy Cardona, Boris Guerra y Adrián Oquendo, quienes regresaron del certamen con bronce, y ahora son subcampeones. Además, Denia Caballero accede al podio, con bronce en lanzamiento del disco, al igual que la judoca Anailys Dorvigny en la división de 57 kilogramos.

El medallero siguió encabezado por Estados Unidos, con 122 medallas de oro, 86 de plata y 85 de bronce, para totalizar 293. Detrás de los norteños, finalizaron Brasil (54-45-69: 168), México (37-39-62: 138), Canadá (35-65-52: 152), Argentina (33-34-34: 101), Cuba (33-28-39: 100), Colombia (27-24-31:82), Chile (13-19-18: 50), República Dominicana (11-12-17:39) y Perú (11-7-23: 41) en los primeros 10 escaños.

(Con información de la ACN)

