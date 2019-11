Defenderá Arlenis Sierra el oro en temporada ciclística mundial

Australia. – La ciclista cubana Arlenis Sierra defenderá el cetro en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, en Australia, confirmó el comité organizador de la competición que iniciará la temporada ciclística mundial en 2020.

Sierra y el italiano Elia Viviani intentarán marcar un hito después de confirmar que regresarán a Geelong y Surf Coast para la edición de 2020.

El clásico de un día abrirá el prestigioso calendario Women’s World Tour de la Unión Ciclística Internacional en el proximo año y es la carrera femenina profesional de más alto rango en Australia.

Además de ganar la Cadel Evans Great Ocean Road Race, la manzanillera obtuvo tercer lugar en la primera etapa del Santos Women Tour y también en el Towards Zero Race, este último, efectuado en un circuito de Fórmula 1 de automovilismo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.