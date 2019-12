Cubanos sobresalen en Argentina en Copa de Voleibol

Argentina. – Cubanos que juegan en Argentina sobresalieron en las jornadas finales de la Copa RUS, la que conquistó el UPCN San Juan, equipo donde milita el atacador Miguel Ángel López y quien resultó decisivo puntal en el torneo.

El antillano tributó 20 unidades en el choque por la corona frente al plantel Gigantes del Sur para guiar a su escuadra a la victoria en tres parciales.

De distinguido también resultó su desempeño en la fecha semifinal contra los invictos del conjunto Bolívar, en cuyo cotejo anotó 27 puntos.

Igual dieron su aporte sus compañeros José Carlos Romero, Javier Concepción y Julio César Cárdenas, ahora todos viajarán a La Habana, al igual que Robertlandy Simón y Roamy Alonso y Marlon Yant.

