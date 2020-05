Cubanos animarán Iberoamericano online de Ajedrez

La Habana, Cuba. Catorce cubanos confirmaron su participación en el I Campeonato Iberoamericano online de ajedrez, que se celebrará entre el 25 de mayo y el cinco de julio.

Grandes Maestros como Yusnel Bacallao, Isán Ortiz, Yasser Quesada y Omar Almeida aparecen entre los anunciados por la federación cubana, para una cita que reunirá 64 concursantes que se enfrentarán en un formato de MATCHES a través de la plataforma del sitio www.chess24.com

La campeona nacional Lisandra Ordaz, Oleiny Linares y Yuleisy Hernández serán las representantes cubanas en la lid femenina, con similar diseño competitivo en su cuadro principal.

La justa desarrollada por esta inédita vía es otra de las alternativas utilizadas por el ajedrez para mantener la actividad en medio de las medidas de aislamiento que sufre el mundo por la pandemia de la COVID -19

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.