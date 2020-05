Cuba puede no estar en mundial de ciclismo

La Habana, Cuba. En medio de la incertidumbre por la pandemia, Arlenis Sierra tiene algo claro, si el Mundial de Ciclismo de Ruta de este año se mantiene en el trayecto propuesto, ella no participará.

La mejor pedalista cubana de la actualidad lo confirmó a Radio Reloj desde su aislamiento en casa, en la provincia de Granma: el déficit de entrenamiento en estos meses y el complicado y montañoso trayecto en Suiza le obligará a no asistir.

La lid está pactada para la última semana de septiembre, pero Arlenis no está preocupada por ello, está centrada ahora en la salud de la familia y en entrenamientos básicos para cuando pueda viajar a Europa sumarse al club Astana Womens Team.

Si la pandemia lo permite, Arlenis Sierra debe liderar a ese grupo en eventos como el Giro de Italia, en septiembre, y elevar su forma para otras citas más cortas en Europa durante el mes de octubre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.