Cuba gana oro en Campeonato Mundial de Lucha Sub 23

Hungría. – La gladiadora cubana del estilo libre Milaymis de la Caridad Marín, se vistió de oro con la conquista del título en los 72 kilogramos, correspondiente al Campeonato Mundial de lucha de la categoría sub 23, con sede en Budapest, Hungría.

Marín, ganadora de la presea dorada en el certamen universal para juveniles de Tallín, Estonia, el pasado mes de agosto, agrandó su palmarés personal con un nuevo cetro en una cita del orbe que concluirá el 3 de noviembre.

En el combate por la corona, la atleta de Cuba comenzó 0 por 2 en el marcador ante la china Wang, pero supo remontar para imponerse 6 por 2 en la gran final de esa división.

Con tres pases atrás, dos de ellos conseguidos en los últimos segundos del duelo, la destacada luchadora cubana derribó la defensa de su rival asiática, que muy poco pudo hacer para intentar marcarle otra vez.

