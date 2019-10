Cuba firma acuerdos con la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol

La Habana, Cuba. – Este martes lo más importante dentro del paisaje beisbolero en Cuba resultó la firma de acuerdos entre la Federación Cubana y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

El pacto encausará la contratación de los peloteros cubanos en ligas extranjeras, excepto las Grandes Ligas, un gran impulso para un proceso ya iniciado, aunque insuficiente.

Además se conveniaron proyectos para la construcción y reparación de instalaciones deportivas, el suministro de implementos, respaldo a la medicina deportiva, así como la formación y capacitación de entrenadores, especialistas y árbitros.

Además, este martes se conocieron algunos matices en la preparación de la selección nacional que viajará mañana rumbo a Asia en busca de adaptación y topes en la ruta hacia el Torneo Premier 12, en el cual debutará el 6 de noviembre.

Las autoridades del béisbol en Cuba, junto al director del equipo nacional Miguel Borroto, y el capitán Frederich Cepeda, ratificaron el propósito de jugar con calidad y al menos superar la primera fase en el Premier 12.

El sueño es lograr el boleto olímpico, y aunque resulta muy difícil, Borroto confirmó que jugarán por él; además expresó que no hay definición aún para la tanda ofensiva, pero si en las funciones de cada lanzador, pero no desean anunciarlo para evitar facilidad de estudio.

Ante las reconocidas deudas de escauteo o conocimiento en profundidad de los peloteros rivales, la incógnita surge como recurso de la dirección cubana, estrategia coherente pero mínima entre el despliegue necesario para ganar.

Lo que sí está confirmado es que Liván Moinelo actuará como cerrador, y Despaigne como designado y cuarto bate; la espera se va acortando.

