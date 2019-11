Cuba arranca con derrota en el Premier 12

La Habana, Cuba. – La selección cubana de béisbol perdió en su debut en el Premier 12 frente a Canadá 3 carreras por cero, sin la capacidad de adaptarse al abridor Phillipe Aumont, que lanzó durante 8 capítulos.

Ni jóvenes, Ni veteranos, ni los dos artilleros recientes campeones en Japón, fueron capaces de ajustarse frente al amplio dominio de Aumont, que repartió 12 ponches, 4 a Cepeda, 3 a Arruebarruena, más 2 para Gracial y Despaigne.

Apenas par de jits conectaron los cubanos, de Yosvany Alarcón y Yordanis Samón, este último ganador también de una base por bolas, allí se perdió el juego, en la infértil muestra de los bateadores.

Los canadienses anotaron su primera carrera en el cuarto episodio frente a Carlos Juan Viera, de buena apertura durante cinco innings y un tercio; solo permitió 3 jits y ponchó a 7; la anotación, influenciada por una inseguridad defensiva de Gracial.

Además de Viera, en el debut de Cuba en el Premier 12 lanzaron bien Yariel Rodríguez, primer relevista, y Yudiel Rodríguez, sexto y último actor desde la lomita.

Las últimas 2 carreras de Canadá llegaron en el octavo inning frente a un desajustado Liván Moinelo; Andy Rodríguez no deslució, y Valdimir García tuvo una mala brevedad; ahora hay poca probabilidad de supervivencia, pero el medidor básico de este equipo será el partido contra Australia desde las 10:00 de la noche de hoy.

En la Serie Nacional de Béisbol los camagüeyanos vencieron a los Industriales 7 carreras por 4, para mantener el liderazgo; a la ofensiva destacó Michael González con jonrón.

Los otros resultados propiciaron el empate de 4 equipos en el segundo lugar; Santiago de Cuba dominó 4 por una a Las Tunas; y Cienfuegos le ganó 5 por 3 a Matanzas.

