Cuba alzó su voz en el Consejo Iberoamericano de Deporte

La Habana, Cuba. El presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, participó este viernes en la Conferencia Ministerial y de las Altas Autoridades Representantes del Consejo Iberoamericano del Deporte, convocada a través de Internet.

Vento representó a Cuba mediante un discurso grabado en formato de video, pues la web seleccionada para el evento es inaccesible para Cuba debido al Bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En titular del INDER destacó que en medio de la pandemia, muchas glorias realizaron mascarillas o protagonizaron campañas de mensajes públicos, y agregó que a la par los miembros de los equipos nacionales siguen entrenando, a pesar de las limitadas condiciones en sus hogares.

Además, ponderó las fortalezas del deporte para tributar al multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacionales, imprescindibles para superar esta crisis.

