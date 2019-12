Cruciales subseries en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – !No van lejos los de alante!, dicta el viejo refrán, pero las ecuaciones necesitan variables extremas para dejar fuera de buenos pronósticos a Camagüey, Matanzas y Las Tunas, los tres a la vanguardia de la Serie Nacional de Béisbol.

Los camagüeyanos y los matanceros se retan a partir de hoy en las penúltimas subseries; con división de conquistas, ambos seguirán tranquilos rumbo a la postemporada.

Las Tunas se mide con Cienfuegos, ubicado último pero muy cerca de Industriales y Santiago de Cuba, que reeditarán otro superclásico, todos en lucha alrededor de la frontera por la supervivencia.

Yordanis Alarcón lidera el average ofensivo, Frederich Cepeda tiene 18 jonrones, Edilse Silva 75 remolques, Carlos Juan Viera exhibe el mejor promedio de carreras limpias, Yamichel Pérez suma 13 victorias, y Yariel Rodríguez 85 ponches.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.