Continuará en Costa Rica el sueño olímpico de triatleta cubana

La principal triatleta cubana, Leslie Amat, competirá este domingo en la Copa Panamericana y Campeonato Centroamericano y del Caribe en Playa Hermosa, Costa Rica, donde rivalizará por la clasificación a las Olimpiadas del verano próximo en Tokio, Japón.

Las tres aspirantes de fuerza por América para el cupo olímpico son la cubana, la argentina Romina Biagioli y la colombiana Lina María Raga, todas inscritas en el certamen en Playa Hermosa.

El boleto, denominado nueva bandera, es otorgado a la mejor ubicada por cada continente, entre las figuras que no hayan clasificado por escalafón olímpico, el cual cierra el 11 de mayo.

El domingo último, la cubana Leslie Amat resultó novena en la Copa Panamericana de La Habana, aunque cumplió el objetivo de superar a la colombiana Raga, en un torneo ganado por la estadounidense Marissa Ferrantes.

