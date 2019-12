Complicada la tabla de posiciones en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – La tensión competitiva no abandona la Serie Nacional de Béisbol; la barrida de Cienfuegos a Santiago de Cuba apretó más las diferencias en las inmediaciones de la frontera clasificatoria.

Los cienfuegueros están a una sola decisión del cuarto lugar, último con pase a semifinales; ganaron este jueves en par de ocasiones, 7 carreras por 6, y luego 2 por una, éxitos a la cuenta de Miguel Lahera y Yasmani Insua.

Ángel Sánchez sigue elevando el rendimiento y ganó el duelo a Yariel Rodríguez en la victoria tunera una anotación por cero sobre los camagüeyanos, para cortar la cadena positiva de 8 victorias de Camagüey, aunque este lidera tranquilamente.

Industriales y Matanzas sellaron con ventaja de los habaneros 11 carreras por 9, un choque donde el espirituano Frederich Cepeda -refuerzo de habaneros- tiene archivado su jonrón número 16 de la campaña, para ampliar el liderazgo en ese departamento.

