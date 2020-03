Competirá triatleta cubana en Copa Panamericana en México

La Habana, Cuba. – La principal triatleta cubana, Leslie Amat, competirá este sábado en la Copa Panamericana de La Paz, México, evento de fogueo pero sin la rivalidad por la clasificación olímpica.

En México, Amat será la única de las tres aspirantes por América que aún pugnan por el cupo para la cita bajo los cinco aros este verano en Tokio, Japón.

La lid sabatina será de 1, 5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y, por último, 10 de carrera en 4 vueltas a un circuito, según el programa de la Unión Internacional de Triatlón.

A la 1 y 14 minutos de este sábado partirán las competidoras élites, procedentes de la sede, Corea del Sur y Rumania, además de la cubana, quien portará el dorsal 44; la pedalista antillana está en el lugar 117 del escalafón olímpico, con 709, 94 puntos.

