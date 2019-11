Ciego de Ávila con logros en el deporte

Ciego de Ávila, Cuba. – El deporte como derecho del pueblo gana fuerza en la provincia de Ciego de Ávila con la incorporación en todos los municipios de más profesores vinculados a la cultura física.

En los consejos populares del territorio se estimula la práctica deportiva como medio de expansión, solidaridad y exaltación de los más altos valores humanos, a pesar de las carencias de implementos que provoca el bloqueo norteamericano.

Por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación en el Auditórium del municipio de Ciego de Ávila se efectuará el acto provincial por la efeméride en reconocimiento a los logros en deportes como Hockey, Lucha, Judo y Ajedrez.

Con potencialidades en varias disciplinas y la obtención de medallas en eventos nacionales e internacionales, en el territorio avileño se fomenta el deporte desde las escuelas, mientras aumentan los atletas con perspectivas de alto rendimiento.

