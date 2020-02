Ciclistas cubanos en Tour por la Paz en Guatemala

La Habana, Cuba. – Una selección cubana de 4 ciclistas y un técnico participará desde hoy en el VIII Tour por la Paz en Guatemala, carrera por etapas hasta el próximo domingo, entre pedalistas élites y másteres de 9 países de América.

Además, la etapa de este jueves, en la que intervienen equipos de Colombia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, será de 4 recorridos a un circuito en la localidad de Monjas, para completar 120 kilómetros.

El VIII Tour por la Paz en Guatemala cuenta con las categorías élite, femenina y máster A, B y C según las edades de los pedalistas veteranos.

Hasta el domingo, las restantes etapas serán Monjas-San José, Jalapa Pueblo Nuevo y un circuito contrarreloj en la Ciudad de los Deportes.

