Ciclista cubana continúa en la pelea en Australia

Australia. – La ciclista cubana Arlenis Sierra, capitana del Astaná Women´S Team, entró en el lugar 14 a la meta en la segunda etapa del Santos Women’s Tour Down Under, en Australia.

El segundo puesto fue para la estadounidense Ruth Winder, del Trek-Segafredo, en tanto, la alemana Liane Lippert, del Team Sunweb, consiguió el tercer lugar, en una llegada simultánea de las tres punteras.

Sierra finalizó novena en la jornada inaugural del Santos Women’s, este jueves, el sábado se correrá una fase de Nairne a Stirling y el domingo concluirá el certamen en un circuito en el centro urbano de Adelaida.

El Astaná Women´S Team participará hasta febrero en la Race Torquay, en la Cadel Evans en la Isla continente, donde Sierra ganó un cetro y dos bronces en 2019, y ahora lidera una alineación integrada por su compatriota Yeima Torres, una mexicana, una ucraniana y dos italianas.

