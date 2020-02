Campeón de Cuba liquida a Nicaragua en béisbol amistoso

Managua, Nicaragua. – Un swing de William Luis y otro del estelar Erisbel Arruebarruena le bastaron a los Cocodrilos de Matanzas, campeones del béisbol cubano, para derrotar 5-3 a Nicaragua y asegurar el tope beisbolero amistoso.

Lo curioso del partido fue que todas las anotaciones de la preselección pinolera de mayores también cuajaron a fuerza de jonrones.

El cubano Luis estrenó el marcador en la parte baja de la segunda entrada con bambinazo de dos carreras ante el abridor Elías Gutiérrez.

La dirección de los saurios encargó la apertura a Yamichel Pérez, su hombre grande de la colina en el camino hacia el título, y el zurdo la extendió a seis entradas, con un bambinazo solitario del torpedero Marvin Martínez como único daño, en el inning de su despedida.

El camarero Wuilliams Vázquez volteó el marcador en el principio del octavo capítulo con batazo de cuatro esquinas y par de carreras frente al relevista David Mena, a la postre ganador del partido.

La victoria de los Cocodrilos cuajó en el octavo frente al perdedor Julio C. Raudez, al ligar sencillo de César Prieto, sacrificio, error en fildeo del torpedero que dejó con vida a Jefferson Delgado y el cuarto jonrón de Arruebarruena en el tope, en esta ocasión por la banda derecha y en conteo de 3-2.

El dueño de las paradas cortas de Matanzas, de fugaz paso por los Dodgers de Los Ángeles en la temporada de 2014, bateó de 12-8 en el tope, incluidos los cuatro jonrones y un doble, e impulsó ¡11 carreras!

Los Cocodrilos debieron participar en la última edición de la Serie del Caribe, asistencia que resultó imposible por problemas de visado para entrar a Puerto Rico, territorio bajo administración estadounidense.

Ahora igualaron un duelo con la preselección mayor de Nicaragua, derrotaron doble a la sub-23 y sonrieron el domingo ante el primero de estos contrarios.

