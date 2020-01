Camagüey y Holguín con protagonismo en semifinales de ajedrez

Cuba. – La juvenil camagüeyana Ineymig Hernández, su coterráneo Jorge Elías y el holguinero Arnaldo Fernández lideran las semifinales del ajedrez cubano para uno y otro sexo.

Ineymig, de 16 años, venció este lunes a Karen Gutiérrez para llegar a tres puntos y medio en el torneo femenino, con sede en Holguín, y buscará mantener su invicto hoy en la quinta ronda frente a Amanda Muñiz.

En otro resultado de alta influencia también en la jornada anterior, la veterana Zirka Frómeta dominó a la escolar Lianet Díaz, para amanecer ambas en la segunda plaza junto a Legna García, todas con dos unidades.

Entre las 5 partidas de este martes en la semifinal femenina de ajedrez, destacan loa duelos entre Ineymig y Muñiz, Legna contra Zirka, y Yoana González frente a Karen Gutiérrez.

En la Semifinal Masculina de Ajedrez, con sede en la central ciudad cubana de Santa Clara, este martes se realizará la tercera ronda.

Con producción perfecta de dos unidades lideran el torneo el camagüeyano Jorge Elías y el holguinero Arnaldo Fernández, este último consolidando su nivel luego de ganar en diciembre el Zonal Oriental, y luego tener una buena actuación en el torneo mexicano Carlos Torre Repetto.

Este lunes, Arnaldo superó a Cristian Vitier, y Elías a Michel Díaz; los más cercanos escoltas son Ermes Espinoza y William Hernández con un punto y medio; con una rayita aparecen Michel y Elier Miranda, detrás van Abelino Fernández y Rider Díaz, sin puntos están Cristian y Jerzy Pérez.

En la Semifinal Masculina de Ajedrez en esta jornada destaca el enfrentamiento entre los líderes Arnado Fernández y Jorge Elías, en una lid otorga tres cupos al certamen final.

